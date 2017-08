Vier Millionen-Investition: Optibelt eröffnet innovatives Prüffeld in Höxter

Reinhold Mühlbeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Geschäftsführer Konrad Ummen stellen die neuen "Prüfzimmer" und ihre Anlagen vor.

Höxter (31.08.17). Die Arntz Optibelt Gruppe hat am heutigen Donnerstag das neue „Prüffeld der Zukunft“ am Hauptsitz in Höxter eröffnet. Das innovative Prüffeld mit rund 2.200 Quadratmetern Fläche wurde für rund vier Millionen Euro errichtet und bietet doppelt so viel Platz wie der Vorgängerbau. Zukünftig werden dort serienbegleitende Qualitätsprüfungen, Prüfungen von Neuentwicklungen sowie kundenspezifische Tests durchgeführt. Um den Stromverbrauch der Prüfstände für Antriebsriemen zu begrenzen, hat die Arntz Optibelt Gruppe ein neues umweltfreundliches Prüffeldkonzept entwickelt, das noch im laufenden Jahr implementiert werden soll und mit 650.000 Euro vom Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums als Vorhaben mit Demonstrationscharakter gefördert wird.

Gleichzeitig zog der Hersteller von Hochleistungs-Antriebsriemen Bilanz für das Geschäftsjahr 2016. Mit 241,7 Millionen Euro hat die Arntz Optibelt Gruppe ihre Vertriebserlöse gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert und erzielte einen neuen Umsatzrekord. Eine Fortsetzung dieses Trends erwartet Optibelt auch für das laufende Geschäftsjahr. Aktuell liegt der Umsatz etwa zehn Prozent über dem Vorjahreszeitraum. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 1. September.