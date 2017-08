Auf dem Weg zur Qualitätswanderregion

Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack beim Workshop mit den Gastgebern und Gastronomen im Touristikzentrum der Solling-Vogler-Region.

Neuhaus (31.08.17). Wanderungen in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) stehen bei Gästen aus Nah und Fern hoch im Kurs. Kein Wunder, erwartet Wanderer hier eine abwechslungsreiche Landschaft mit einer vielfältigen Flora und Fauna sowie ein bestens ausgeschildertes Wegenetz. Ob lange oder kurze Touren, in der SVR findet jeder, der sich zu Fuß in die Natur begeben möchte, die für sich passende Strecke.

Doch das Potenzial der Region in Sachen Wandertourismus ist noch längst nicht ausgeschöpft. Eine Tatsache, die sich in Zukunft ändern soll. Dazu hat die Solling-Vogler-Region in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Solling-Vogler und den Niedersächsischen Landesforsten ein ganz besonderes Projekt auf den Weg gebracht. Denn die SVR soll Niedersachsens erste vom Deutschen Wanderverband zertifizierte Qualitätsregion Wanderbares Deutschland werden (der TAH berichtete). Dieses Gütesiegel verspricht Wandergästen einen abwechslungsreichen Wanderurlaub und unvergessliche Touren auf Schusters Rappen.

Doch das Gütesiegel gibt es natürlich nicht einfach so. Vielmehr ist die Auszeichnung an eine ganze Reihe von Bedingungen und Kriterien geknüpft, die es zu erfüllen gilt. Werte, die zudem auch wirklich gelebt werden sollen.

Damit das große Ziel in naher Zukunft erreicht werden kann, ist es von großer Bedeutung, dass alle Beteiligten gemeinsam an der Umsetzung des Projekts arbeiten. Denn auch das zeichnet eine Qualitätswanderregion aus: Dass sich die gesamte Region dem Wandern verschrieben hat und sich gemeinschaftlich nach außen hin präsentiert. Deshalb ist auch die Einbindung von Gastgebern und Touristikern der Region ein zentraler Punkt auf dem Weg, das begehrte Siegel tragen zu dürfen. So sind auch eigens klassifizierte „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“, die speziell auf die Bedürfnisse von Wanderern eingestellt sind, oder gut geschulte Mitarbeiter in den einzelnen Touristik-Informationen ein entscheidender Faktor.

Aus diesem Grund hat das SVR-Team Leistungsträger wie Vermieter und Gastronomen, aber eben auch die Mitarbeiter der SVR-Orte zu einem speziellen Workshop in das Touristikzentrum nach Neuhaus eingeladen. Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack von PROJECT M, der marktführenden Unternehmensberatung für die Tourismus- und Freizeitbranche, schwor die Teilnehmer auf den gemeinsamen Weg ein und erklärte, auf was es in den kommenden Wochen ankommt, damit der Zieleinlauf, der im kommenden Jahr erfolgen soll, auch erfolgreich werden kann. Deshalb standen alle Fragen rund um die Themen „Qualitätswanderregion“ und „Qualitätsgastgeber“ bei diesem Workshop ebenso im Mittelpunkt wie die Kriterien, die etwa ein zertifizierter Qualitätsgastgeber erfüllen muss. Auch erste Ansätze für künftige Arrangements und Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Betrieben und dem Touristikzentrum konnten bereits erarbeitet werden.

Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter der Telefonnummer 05536/960970 erhältlich.