Bewerbungsfrist für die Seniorenratswahl in Holzminden endet

Das Logo des Seniorenrates Holzminden gestaltete Dieter Strümpel.

Holzminden (31.08.17). Mitte Juli hat die Stadt Holzminden einen Brief an alle Einwohner über 60 Jahre verschickt, in dem zur Seniorenratswahl und zur Kandidatur dafür aufgerufen wird. Die Bewerbungsfrist für Kandidatinnen und Kandidaten (zu wählen sind fünf Frauen und fünf Männer) endet am 6. September. Achtung: Die Wahlunterlagen müssen, anders als bei der Kommunalwahl, bei der Stadt angefordert werden! Gewählt werden kann ausschließlich per Briefwahl, ein Wahllokal gibt es diesmal nicht. Gewählt werden kann der neue Seniorenrat Holzminden bis Mittwoch, 15. November, um 12 Uhr.

Lesen Sie mehr im TAH vom 01.09.17