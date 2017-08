Sturm der Entrüstung entlädt sich über dem Bürgermeister

Bürgermeister Helmut Affelt und die Integrationsbeauftragte Esin Özalp.

Stadtoldendorf/Hannover (31.08.17). Bis in die Landespolitik sorgte der Fall des Stadtoldendorfer Ultimatums am Donnerstag für Empörung. Wie der TAH in seiner Ausgabe vom 31. August berichtete, hatte Bürgermeister Affelt die türkischstämmige Integrationsbeauftragte Esin Özalp aufgefordert, sich vom türkischen Regierungschef Recep Erdogan zu distanzieren oder andernfalls zurückzutreten. Mehrere Minister sowie Landtagsabgeordnete fordern nun ihrerseits vom Bürgermeister eine öffentliche Entschuldigung – oder den Rücktritt. „Ein klassischer Fall von ‘Fremdschämen’. Eine öffentliche Entschuldigung des Bürgermeisters ist angebracht und notwendig“, schrieb zum Beispiel Innenminister Boris Pistorius gestern auf seiner Facebook-Seite.Weitere Landtagsabgeordnete nehmen Stellung, auch in den Facebook-Kommentaren schlagen die Wellen hoch. (nig/haz)

