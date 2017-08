Brennecke-Elf mit der nötigen Geduld

Die Wesertaler Maximilian Zach und Lukas Scholz klären gemeinsam die Situation mit dem Beveraner Kai Engelmann.

Bevern. Es sind schwere Zeiten für Fußball-Kreisligist SG Wesertal. Auch im vierten Spiel in Folge musste sich die Elf von Trainer Carsten Möhlmann geschlagen geben. Der MTV Bevern war gestern Abend eine Nummer zu groß. Mit 4:0 bezwangen die Burgberger ihre Gäste und stürmten zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Der MTV Bevern ließ von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wo die Reise hingehen soll. Die Gäste hingegen stand tief, agierten aus einer massiven Abwehr heraus und machten die Sache in den ersten 20 Minuten auch ganz ordentlich. Der MTV wartete geduldig auf seine Chancen, die bei dem hohen defensiven Einsatz der SG aber eher spärlich ausfielen. Besonnen spielte die Elf von Trainer Brennecke ihren Stiefel runter und wurde in der 20. Minute erstmals belohnt. Schön freigespielt von Außen, war Kai Engelmann zur Stelle und eröffnete den Torreigen. Das 2:0 erzielte Johannes Knödel aus einer unübersichtlichen Situation heraus quasi mit dem Halbzeitpfiff. Chancen der Gäste waren bis dahin eher Fehlanzeige. Nach dem Seitenwechsel investierte die SG Wesertal etwas mehr in den Spielaufbau und zeigte mehr Interesse, selbst mal Initiativen zu kreieren. Die Folge: Die Spielanteile waren mehr verteilt, die Partie wurde ansehnlicher, ohne dass sich beide Seiten aber Bestnoten verdient hätten. Der Anschlusstreffer lag in der 56. Minute in der Luft, Tim Kluth hämmerte einen Freistoß aus 18 Metern krachend ans Quergebälk, fast im Gegenzug traf Maximilian Schatte per Freistoß aus 20 Metern zum 3:0. Wieder schön von Außen vorbereitet, war das 4:0 durch Johannes Pötter in der 79. Minute, als die Partie bereits ihrem Ende entgegen plätscherte. „Wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. In der ersten Halbzeit hat das Tempo gefehlt, ansonsten bin ich erstmals in dieser Saison mit den gesamten 90 Minuten zufrieden. Wenn eine Mannschaft so kompakt tief steht wie es die SG heute gemacht hat, ist es immer schwer, schön zu spielen“, analysierte MTV-Trainer Brennecke nach Spielende. „Wir wollten tief stehen und Nadelstiche setzen, das hat heute leider nicht geklappt. Wir hätten gern einen Punkt mitgenommen“, meinte SG-Trainer Mölhlmann.

MTV Bevern: Eilers – Sünnemann (63. Timmermann), Buske (69. Ostermann), Schatte, Engelmann, Meyer, Pötter, Knödel, Verwohlt, Jago, Cisse (62. Marong).

SG Wesertal: Ochslacht – Rabbe, Hamann, Kluth, Mai, Zach (Meier), Scholz, Meier, Penno (66. Schmitz), Argentiero, Schröder (75. Tuma).