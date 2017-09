Unter neuer Leitung zum „Grünen Abitur“

Staffelübergabe bei der Jägerausbildung: Dirk Reuter (rechts) übergab die Kursleitung an Andreas Helms (links).

Golmbach (01.09.17). Am Sonnabend, 16. September, um 16 Uhr haben an Natur und Jagd interessierte Damen und Herren ab 15 Jahren die Möglichkeit, sich umfassend über den Weg zum „Grünen Abitur“ zu informieren. Die Veranstaltung findet in Golmbach im Gasthaus „Zur Hünenburg“ statt. Der nächste Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung beginnt am Dienstag, 19. September, um 18 Uhr im Internat am Solling.

„Unser Nachwuchs muss in erster Linie sehr naturverbunden sein. Der respektvolle Umgang mit der Natur ist eine unabdingbare Voraussetzung für alle, die Jäger und damit Mitglied einer der bedeutendsten Naturschutzorganisation werden wollen“. Diesen festen Grundsatz vertrat Dirk Reuter als Ausbildungsleiter stetig. Nach 15 Jahren erfolgreicher Arbeit gibt er nun die Kursleitung an Andreas Helms ab. 15 Jungjägerkurse bereitete er gemeinsam mit seinen Ausbilderkollegen auf die Jägerprüfung vor, und das hieß, mindestens neun Monate im Jahr voll im Einsatz für den Nachwuchs zu sein.

Umso mehr freut sich die Jägerschaft Holzminden, mit Andreas Helms einen mindestens genauso engagierten und kompetenten Ausbildungsleiter gewinnen zu können. Eine positive Neuerung hat er auch gleich im Gepäck, die Vermittlung des Unterrichtsstoffes kann in Zukunft in einem festen Schulungsraum im Internat am Solling stattfinden.

Die Ausbildung durch die ehrenamtlichen Ausbilder der Jägerschaft dauert zwar insgesamt länger als an den meisten privaten „Jagdschulen“, ist aber in Bezug auf die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Mindeststunden nicht zeitaufwendiger. Der Zeitraum zwischen den Unterrichtseinheiten ist indes länger. Die angehenden Jungjäger haben somit genügend Zeit, den Lehr- oder Lernstoff zu verarbeiten und zu verinnerlichen. Für die spätere Ausübung der Jagd ist das von unsagbarem Wert und wird von den Teilnehmern ebenso dankbar geschätzt, wie die zahlreichen Reviergänge, auf denen das in der Theorie vermittelte Fachwissen in der freien Natur in die Praxis umgesetzt wird.

Weitere Informationen sind unter www.ljn.de/jaegerschaften/holzminden/ erhältlich. Interessierte, die nicht am Informationsnachmittag teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mit Ausbildungsleiter Andreas Helms entweder telefonisch (05531/4533) oder per Mail andreas.helms@nfa-neuhaus.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.