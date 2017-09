Umzug abgeschlossen: Polizeistation jetzt im Rathaus Eschershausen

Im Rathaus hat die Stadt Eschershausen die Voraussetzungen geschaffen und zwei Räume für die Polizei zur Verfügung gestellt.

Eschershausen (01.09.17). Die Polizei zeigt weiterhin Präsenz in der Stadt Eschershausen. Nachdem die Polizei aus dem einstigen Gebäude im Angerweg aus baulichen Gründen ausgezogen ist, wurden nun die neuen Räumlichkeiten direkt im Rathaus in Eschershausen bezogen. „Die baulichen Gegebenheiten waren einfach nicht mehr zeitgemäß und wir sind froh im Rathaus aufgenommen worden zu sein,“ leitet Ralf Leopold, Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, ein. Hier hatte zuvor die Stadt Eschershausen die Voraussetzungen geschaffen und zwei Räume für die Polizei zur Verfügung gestellt. Ab September wird die Polizei orientiert an den Öffnungszeiten des Rathauses im dortigen Erdgeschoss erreichbar sein (Montag bis Donnerstag, am Dienstag nur vormittags), die örtlich bekannte Telefonnummer ändert sich nicht (05534/941614). Den Dienst übernimmt die Polizeikommissarin Constanze Kühn.



Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders: „Der Standort ist ideal und ich freue mich, dass die Polizei weiterhin in Eschershausen vertreten ist“, so der Verwaltungsleiter. Vorausgegangen waren zahlreiche Gespräche mit der Polizeileitung, in die unter anderem auch Marco Hansmann, Leiter des Polizeikommissariats Holzminden, Holger Scheffel, Leiter der Polizeistation Stadtoldendorf sowie der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Ralf Leopold, eingebunden waren. „Die Anbindung im Rathaus unterstreicht unsere gute Zusammenarbeit und wird in vielen Bereichen zu Synergieeffekten führen“, sind sich die Verantwortlichen einig. Auch Bürgermeister Hermann Grupe begrüßt, dass die Polizei in Eschershausen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung steht.