Homburg-Schule jubelt über GLL-Zertifikat

Nach der Übergabe des GLL-Schildes haben die Stadtoldendorf Schüler allen Grund zum Jubeln.

Stadtoldendorf (nig). GLL – das steht für Gesund Leben Lernen. Und die Stadtoldendorf Homburg-Schule darf sich nun als offizielle GLL-Projektschule bezeichnen. Zwei Jahre hat der Entwicklungsprozess gedauert. Am Donnerstag durfte eine Stadtoldendorfer Delegation das offizielle Schild in Hannover entgegennehmen, gestern feierte das Projektteam um Marlis Sternitzke (von links), Iskan Özgen, Dr. Claudia Erler und Philipp Rinkenauer den Erfolg mit der gesamten Schülerschaft – denn auch sie hat großen Anteil daran. Dass die Schüler in neu gebildeten Klassenräten mehr Mitsprachemöglichkeiten haben und auch innerhalb des Lehrer-Kollegiums eine neue Gesprächskultur und mehr Transparenz Einzug gehalten haben, das alles ist GLL zu verdanken.

Lesen Sie mehr im TAH vom 2. September