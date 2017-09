Altherren-Fußball mit Prädikat

Shakehands zur Begrüßung: Die Promi-Auswahl (links) und die Ü40-Kreiswahl.

Silberborn (01.091.17). Marian Kempf, derzeit der wohl beste und hoffnungvollste Schiedsrichter im NFV-Kreis Holzminden, wird in die Geschichte des Fußball-Kreises eingehen: Als einziger Schiedsrichter aus dem Kreis Holzminden hat er dem ehemaligen Profi von Hannover 96, Altin Lala, eine Rote Karte gezeigt. Passiert ist das gestern Abend in der 60. Minute des Promi-Spiels der NFV-Lotto-Auswahl gegen eine Ü40-Kreisauswahl. Und die Rote Karte zeigt: beide Seiten nahmen den Kick durchaus ernst und gingen mit dem entsprechenden Ehrgeiz die Sache an. Am Ende setzte sich die Promi-Elf mit 6:0 durch. Die Haare sind grau oder nur noch spärlich vorhanden, das eine oder andere Pfund zwickt an den Hüften und insgesamt geht alles etwas beschaulicher zu, aber keineswegs ruhiger. Es ist Altherren-Fußball angesagt. Der TSV Silberborn bot gestern Abend den etwas dünn besiedelten Zuschauerrängen Altherren-Fußball mit ganz besonderem Prädikat. Auf der einen Seite die Auswahl von NFV-LOTTO, auf der anderen eine Ü40-Kreisauswahl. „Wir wollen wenigstens ein Unentschieden erringen“, gab sich Kreisauswahltrainer Roland Thiel vor dem Spiel kämpferisch. Doch sein Wunsch sollte nicht erfüllt werden. Bereits nach wenigen Minuten zeigte Schiri Kempf auf den Elfmeter-Punkt. Und Martin Giesel, ehemaliger Spieler von Hannover 96 und Schalke 04, eröffnete den Torreigen. Bis zur Halbzeit steuerte Altin Lala noch zwei weitere Treffer bei. Beiden Seiten, sowohl die Kreisauswahl als auch der Promi-Elf, konnte man guten Gewissens attestieren: Sie nahmen das Spiel ernst. Ansatzlos lief der Ball durch die Reihen der Prominenten, blitze immer mal wieder die Erfahrung von einigen hundert Bundesliga-Spielen auf, die da auf dem Silberborner Sportplatz versammelt war. Da wurde auch schon mal gemotzt und geflucht, wenn ein Pass nicht den Gegenspieler fand. Aber es wurde auch getreten. Und da machte Altin Lala, ehemaliger Vorzeige-Profi mit 181 Bundesliga-Spielen, keine sehr gute Figur. Wegen Foulspiels sah er zunächst Gelb, kurze Zeit später flog er wegen Nachtretens und überzogener Härte vom Platz. Das Spiel war da eigentlich längst entschieden. Patrik Grün (Hannover 96), Martin Giesel und Timo Ochs (u.a. Hertha BSC Berlin) hatten den Spielstand auf 6:0 hochgeschraubt. „Für uns ist dieses Spiel die erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr. Wir sind ein schwerpunktmäßiger Fußballverein, auch wenn wir derzeit keine Mannschaft im Spielbetrieb haben. Aber ich hoffe, dass sich das bald ändert“, erklärte Wolfgang Peter, Organisator und letztes aktives Gründungsmitglied des TSV Silberborn. Das Spiel sei ein Jubiläumsgeschenk an die Silberborner und die Menschen aus der Umgebung, aber sicherlich auch Werbung in eigener Sache, um möglichst bald wieder Fußball auf der Silberborner Anlage anbieten zu können. (ue)

Die Aufstellungen: Promi-Mannschaft:

Aleks Lasic (Hannover 96), Markus Küpper (Eintracht Braunschweig), Michael Küpper (SF Ricklingen), Jörg Kretschmar (VfL Wolfsburg), Georgi Tutundiew (Hannover 96), Martin Rapp (Hannover 96), Martin Giesel (Hannover 96), André Müller (Hannover 96), Patrik Grün (Hannover 96),Altin Lala (Hannover 96), Wolfgang Grobe (Bayern München), Martin Groth (Hannover 96), Peter Lübecke (Hamburger SV), Matthias Weise (Hannover 96), Timo Ochs (Hertha BSC Berlin).

Kreisauswahl Holzminden: Stefan Knoop – Andreas Neitzel, Frank Sander, Jörg Schmidt, Sven Higger, Sven Häder (alle SG Burgberg), Lars Meier (MTV Derental), Dogan Sagir (MTSV Eschershausen), Ingo Neils (MTV Fürstenberg), Marinko Djak, Eckhard Koss, Souheil Nourredine (alle SV Holzminden), Maik Büschgens (TSV Kirchbrak), Michael Brunotte, Kai Tobolewski (beide TSV Lenne), Michael Kumlehn, Kurt-Robert Hippler, Daniel Schwerdtfeger (alle TSV Silberborn). Trainer: Roland Thiel (SV Holzminden).