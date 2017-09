Gedenktafel für Paula Tobias enthüllt

Kulturreferentin Katja Drews (links) und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Sigrun Brünig, enthüllen die Gedenktafel.

Bevern (03.09.17). Der 34. frauenORT Niedersachsen, der im Frühjahr in Bevern eröffnet und der Ärztin Dr. Paula Tobias gewidmet wurde, wird immer mehr auch nach außen sichtbar: Am Freitagabend wurde am sogenannten „Ärztehaus“ an der Holzmindener Straße eine Gedenktafel für die engagierte und couragierte jüdische Ärztin enthüllt. Bei einem kleinen Dorfrundgang erfuhren die Anwesenden einige wichtige Episoden aus dem Leben von Paula Tobias – und viel Neues über die Geschichte Beverns. (rei)