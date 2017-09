„Wir ziehen durch und durch eine positive Bilanz“

Schmetterlingsschwimmen in Perfektion: Merle Schuwicht.

Holzminden (03.09.17). Am Samstag startete der 10. Intersport Schwager Swimcup mit einem Rekord Starterfeld. „So viele Anmeldungen hatten wir in den vergangenen drei Jahren nicht“, strahlte Anja Gaede, Vorsitzende der Wasserfreunde Holzminden. „Das Wetter hat mir aber durchaus schlaflose Nächte bereitet“. Wie sich herausstellte, eine unberechtigte Sorge. Neun Vereine, unter anderem aus Hannover und Celle, hatten sich auf die Reise ins schöne Freibad Holzminden gemacht, um an dem Wettkampf teilzunehmen. Um 10.30 Uhr starteten die ersten Läufe bei strahlendem Sonnenschein. Bis in den frühen Abend folgten in zwei Abschnitten über 32 Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen. Dabei entwickelten sich die Wettkämpfe zu einer inoffiziellen W98 Hannover Vereinsmeisterschaft. Die Hannoveraner dominierten ganz klar das Feld und konnten folgende Staffelpokale für sich gewinnen: 8x50-Meter-Freistil mixed (3:41,95 Minuten), 4x100-Meter-Freistil weiblich (4:19,94 Minuten), 4x100-Meter-Freistil männlich (3:57,26 Minuten) und 4x100-Meter-Freistil mixed (4:13,45 Minuten). Auch die besten Einzelleistungen gingen nach Hannover. So konnte sich Hagen Sicher (W98 Hannover) über die „beste Einzelleistung männlich“ und Viktoria Suchantke ebenfalls vom W98 Hannover über die „beste Einzelleistung weiblich“ freuen. Der guten Stimmung konnte auch ein kleiner Regenschauer kurz nach der Mittagspause keinen Abbruch bringen. So konnten insgesamt fünf neue Veranstaltungsrekorde aufgestellt werden: über 100 Meter Rücken weiblich durch Felicia Klinke, W98 Hannover in (1:08,91 Minuten, über 50-Meter-Brust weiblich durch Victoria Suchantke, W98 Hannover in 35,11 Sekunden. Über 50 Meter Brust männlich stellte Hagen Sicher, W98 Hannover, seinen bestehenden Rekord in 30,56 Sekunden einstellen. Über 50 Meter Freistil männlich durch Lukas Gehring, Sportfreunde Sennestadt in 25,19 Sekunden und über 100 Meter Lagen männlich durch Timm Kielinski, W98 Hannover in 1:03,80 Minuten. Die besten Einzelleistungen der Wasserfreunde, die Wertung erfolgt nach der Punktetabelle des Deutschen Schwimmverbandes, erzielten Merle Schuwicht und Joshua Potthoff jeweils über 50 Meter Freistil, wofür ihnen je ein Wanderpokal und ein Sachpreis überreicht wurden. Merle erhielt den Pokal zum zweiten Mal in Folge und kann sich nun im kommenden Jahr mit einem dritten Sieg den Wanderpokal dauerhaft sichern. Sportlicher Erfolg wird aber nicht nur in Pokalen und Medaillen gemessen! So erzielten die Holzmindener Aktiven an diesem Tag insgesamt 24 persönliche Bestzeiten – der Lohn für Trainingsfleiß über den gesamten, nicht immer sonnigen Sommer. Des weiteren gaben Marie Schoppe und Anastasia-Antonia Kondycka ihr Wettkampfdebüt. Sie verstärken zukünftig das Holzmindener Nachwuchsteam bestehend aus Insa Brückner, Emilie Schriever und Levke Schuwicht. „Wir ziehen eine durch und durch positive Bilanz nach diesem 10. Intersport Schwager Swim Cup“ erklärt Anja Gaede „Ganz besonders möchten ich mich noch einmal bei dem Organisationsteam und Helfern sowie den vielen Sponsoren bedanken. Nur dank deren tatkräftiger Hilfe konnten wir mit einer relativ kleine Wettkampfmannschaft eine so aufwändige Veranstaltung unter freiem Himmel erfolgreich durchführen!“