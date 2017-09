Bergwertung am „Roten Fuchs“

Das Peleton auf der Durchfahrt von Grünenplan.

Kreis Holzminden (03.09.17). Unter dem Motto „Be a Pro for a Day“ führte am 3. September 2017 ein internationales Straßenradrennen durch Grünenplan. Der „Gran Fondo New York“ ist eine Rennserie, die weltweit auf allen Kontinenten ausgetragen wird. Insgesamt nahmen über fünfhundert Sportler/-innen teil. Die Strecke führte von Hameln über Eschershausen bis zur ersten Bergwertung auf dem „Roten Fuchs“, weiter über Grünenplan, Duingen und den Ith zurück nach Hameln. Beim „Medio Fondo“ mussten 95 km und beim „Gran Fondo“ 164 km absolviert werden. Die Grünenplaner Ortsdurchfahrt war in der Zeit von 7.45 bis 11.30 Uhr komplett für den Straßenverkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr und Tuspo Grünenplan beteiligten sich an den Kreuzungsbereichen als Streckenposten und betreuten den Verpflegungsstand am „Roten Fuchs“. Aufführungen der Tanzsparte sorgten für Stimmung am Ortsausgang Richtung Hohenbüchen. „Eine gelungene Veranstaltung“, so das Resümee des Vereinsvorsitzenden Bernd Reimann. Und die Sportler/-innen quittierten den Service und die Anfeuerungsrufe an der Strecke mit einem dankenden Lächeln. Weitere Informationen und die Ergebnislisten gibt es im Internet unter http://www.gfnydeutschland.com. (ue)