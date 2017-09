Wohnhaus in Tuchtfeld brennt komplett aus

Erst kam nur weißer Qualm aus dem Dach, dann loderten die Flammen.

Tuchtfeld (03.09.17). Ein Großfeuer machte eine sechsköpfige Familie aus Tuchtfeld gestern Nachmittag obdachlos: In ihrer Abwesenheit brannte das behängte Fachwerkhaus aus bislang unbekannter Ursache vollkommen aus. Zuerst war Nachbarn gegen 13 Uhr der weiße Qualm aus dem Dachstuhl aufgefallen, die erste Alarmierung der Leitstelle lautete daher auch „Dachstuhlbrand“. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war aber schnell klar: Es brannte nicht nur unter dem Dach, sondern im ganzen Haus. Der Einsatz von Atemschutzgeräteträgern musste daher auch wieder abgebrochen werden. Im Laufe der Löscharbeiten wurde der Qualm immer schwärzer, loderten bald auch offene Flammen aus Dachstuhl und Fenstern. Mehrmals sah es so aus, als wäre das Feuer unter Kontrolle, doch dann begann das Brandgeschehen an anderer Stelle umso heftiger von Neuem. 185 Einsatzkräfte bemühten sich stundenlang, darunter nicht nur die Wehren aus der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle (erstmals war die neue Drehleiter bei einem Brand gefordert), sondern auch aus Eschershausen und Stadtoldendorf. Außerdem waren gleich mehrere Rettungswagen vor Ort. Gegen Abend war dann das Ausmaß der Katastrophe sichtbar: Das Haus ist nicht nur vorübergehend unbewohnbar, es wird wohl abgerissen werden müssen. Samtgemeindebürgermeister Warnecke, die sich vor Ort selbst ein Bild machte, will zusammen mit dem Ordnungsamt für schnelle und unbürokratische Hilfe sorgen. Die erste Nacht verbrachte die Familie bei Nachbarn. (rei)