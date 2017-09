52-jähriger Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ein Motorradfahrer starb, ein anderer wurde schwer verletzt bei diesem Unfall in der Rühler Schweiz.

Golmbach (03.09.17). Wieder ein schrecklicher Motorradunfall im Kreis Holzminden. Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr werden die Rettungskräfte in die Rühler Schweiz gerufen. Drei Motorradfahrer aus der Region Hannover fuhren von Golmbach hinauf Richtung Rühle. In einer leichten Rechtskurve kam der letzte von ihnen, ein 52-Jähriger Suzuki-Fahrer, aus bisher ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden, 25-jährigen Suzukifahrer zusammen, der ebenfalls in einer Gruppe unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzten beide Fahrer. Der 52-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 25-Jährige musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber nach Göttingen geflogen werden. (rei)