Bläser begeistern in Wickensen

Das Bläserquintett Holzminden-Höxter präsentierte in Wickensen ein ganz besonderes Konzertereignis.

Wickensen (03.09.17). „Ich glaube auch in ihrem Namen sprechen zu dürfen“, so Renate Schüßler an die Zuhörer in der historischen Küche des ehemaligen Amtshauses in Wickensen gewandt, „das war fantastisch!“ Und das Publikum gab ihr Recht. Schon zuvor hatten die Besucher mit minutenlangem Applaus und Bravo-Rufen ihrer Begeisterung Ausdruck verliehen. Mit der Verpflichtung des Bläserquintetts Holzminden-Höxter für das Jubiläumskonzert zum 475. Geburtstag des historischen Amtshofes Wickensen ist der Organisatorin der Kleinen Wickenser Konzerte und Hausherrin Renate Schüßler ein ganz großer Wurf gelungen. (jbo)