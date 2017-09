Lotze-Elf bärenstark zum zweiten Saisonsieg

Energischer Einsatz des SVers Omran Bero (rechts).

Holzminden (03.09.17). In der Fußball-Bezirksliga empfing der Tabellenelfte aus Holzminden den punktgleichen Tabellenneunten aus Einum. Ein Spiel auf Augenhöhe war programmiert. Am Ende setzte sich der SV Holzminden dank einer unverbesserlichen Kampfleistung und zwei Toren in der Nachspielzeit mit 3:1 durch und feierte damit seinen zweiten Saisonsieg. Die erste Halbzeit startete verhalten. Beide Mannschaften fanden nicht richtig ins Spiel, sodass sich auf beiden Seiten zunächst wenige wirklich gefährliche Chancen entwickelten. Die erste große Möglichkeit zur Führung hatte dann der Gastgeber in der 20. Spielminute: Nach einer Flanke von André Broehland stand Ramon Schreiner alleine vorm Tor. Während alle Beteiligten den Ball schon im Netz gesehen hatten, schoss Schreiner allerdings knapp links am Tor vorbei und vergab damit den Führungstreffer. Nach und nach nahm die Partie Fahrt auf und gewann an Tempo und fußballerisch sehenswerten Aktionen. Es entwickelten sich auf beiden Seiten Chancen im Minutentakt, etwa in der 33. und 36. Minute als die Gäste durch Nick-Oliver Leichner und Hendrik Eike jeweils nur die Latte trafen oder aber in der 25. Minute auf der Gegenseite als Ramon Schreiner nach einer Flanke einen Schritt zu spät kam und den Ball knapp verpasste. So ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Für beide Mannschaften war noch alles offen, was man in der zweiten Hälfte deutlich spüren konnte. Von Beginn an war das Tempo höher. In der 56. Minute jubelten dann die Gastgeber, als nach einer Flanke von Kevin Wilms erst Ramon Schreiner am Torwart scheiterte, aber Mats Lüttmann im Nachschuss den Ball zum 1:0 Im Tor versenkte. Doch auch der Gast aus Einum gab nicht auf. In der 69. Spielminute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Hendrik Eike zum 1:1 Ausgleich verwandelte. Danach war beiden Teams der Druck und die Spannung anzumerken, dass jeder Schritt und jeder Ball spielentscheidend sein konnte. Auf beiden Seiten wurde um jeden Ball gekämpft, vor allem der SV Holzminden wollte vor heimischem Publikum unbedingt einen Dreier holen. Es entwickelten sich hektische, lautstarke und körperbetonte Schlussminuten, in denen vor allem der Gastgeber viele Chancen vergab. In der 90. Minute fiel dann die Spannung bei allen Beteiligten ab, als Kevin Wilms per Direktannahme den Ball zum 2:1 Führungstreffer im Tor versenkte. Danach gab es kein Halten mehr auf dem Platz und der Reservebank, der Jubel war immens und niemand hielt es auf seinem Platz aus. Doch die Partie war noch nicht zu Ende: Der SV Holzminden legte mit einer fußballerischen Augenweide nach und erhöhte durch einzigartiges Kombinationsspiel von Seydi Erbek und Ramon Schreiner durch Schreiner auf 3:1. SV-Trainer Michael Lotze zeigte sich mehr als zufrieden: „Kämpferisch waren wir einfach super. Wir haben wirklich tollen Fußball gespielt und unsere Tore super herausgespielt. Ich bin wirklich zufrieden. Das war ein verdienter Sieg“, so Lotze.

SV Holzminden: Johann Augustin – Artwasd Zarturjan, Tobias Schulz (86. Rami Shallash), Yannick Holtz, Mohamed Chaabu, Ramon Schreiner, Kevin Wilms, Kahlid Boukazou (61. Seydi Erbek), Omran Bero (74. Timo Schünemann), André Bröhland, Mats Lüttmann. (lis)