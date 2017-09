Lange ausgeglichen, aber es reicht nicht

SV-Torwart Kai Wetzel schießt aus dem Wasser und verhindert einen Treffer eines Hannoveraners.

Stadtoldendorf (04.09.17). Das war keine Werbung für den Was-serballsport. Gegner des SV Stadtoldendorf war der Tabellenzweite der Bezirksliga, der RSV Hannover. Am Ende einer rüde geführten Partie stand eine 8:13-Niederlage. In einem kampfbetonten Spiel, spätabends im Stadtoldendorfer Freibad, ging es mächtig zur Sache. Der aus Duingen angereiste Schiri war mit dem Spiel sichtlich überfordert. Zu lange hatte er betont auskämpfen lassen, zum Vorteil vieler Spieler. Dieser Umstand wurde aber von vielen Spielern auf beiden Seiten ausgenutzt für Körperattacken und rüde Fouls, die gar nicht oder zu gering geahndet wurden. Auf beiden Seiten wurde daher mächtig ausgeteilt. Dazu kam auch für den Schiri der Umstand, dass er wegen des spät angesetzten Termins – es wurde schnell dunkel und in Ermangelung von Scheinwerfern – nicht alles sehen konnte. Eine Schulterverletzung, Blessuren an Augen und Lippen, eine zerrissene Kappe und viel Aufregung waren die Folgen. Dabei fing aus Stadtoldendorfer Sicht das Spiel gut an. Man führte das erste Viertel mit 3:2 durch gelungene Tore von Anders, Wetzel und Knippertz. Auch im zweiten und dritten Viertel war das Spiel ausgeglichen mit leichtem Vorteil für die Hannoveraner, die am Ende des dritten Viertels mit 7:6 führten. Aber im dritten Viertel begannen dann auch die Attacken. Der SVer Marian Hans lieferte sich mit dem kräftigen RSV-Center Schindler einen Centerringkampf. Beide wurden hinausgestellt. Florian Anders durfte in der 21. Minute nach einem Revanchefoul das Wasser endgültig verlassen, ein herber Verlust, denn er fehlte danach im ganzen vierten Viertel. Die ausgebufftere Mannschaft war dann am Ende das Hannoveraner Team, dass das überharte Spiel, die dadurch entstehende allgemeine Nervosität, und die zunehmende Dunkelheit besser für sich zum Endstand von 13:8 nutzen konnte. Positiv ist, dass die drei jungen Spieler des SV, Marvin Spintge, Max Armbrecht und Jan Albrecht, dieses überharte Spiel gut mitgehen konnten. Diese 8:13-Niederlage und der Einbruch des SV am Ende waren unnötig. Sicher waren am Ende das Fehlen von Anders, aber vor allem die Abschlussschwäche die Gründe für die Niederlage. Die Stadtoldendorfer beenden nun die Saison mit einem Punktekonto von 11:17 und einem Torendstand von 118:149. Noch stehen ein paar Spiele anderer Mannschaften aus. Ob es am Ende zu einem unteren Mittelplatz reicht ist, noch offen.Die Stadtoldendorfer brauchen dringend für die nächste Saison noch ein paar Spieler als Verstärkung, das ist das Resümee dieser Saison. (r)