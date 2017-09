Über 100 Friedensbotschaften am Himmel

Botschafter des Friedens: Die Schüler ließen am Aktionstag bunte Luftballons mit Friedenstauben fliegen.

Holzminden (04.09.17). Seit 1966 begeht man in Deutschland am 1. September den Weltfriedenstag, auch Antikriegstag genannt. Diesen Anlass nutzte am Freitag die Johannes-Falk-Schule in Holzminden, um mit den Schülern der Jahrgänge 5 bis 8 (die Neunt- und Zehntklässler konnten aufgrund von Praktika nicht mitwirken) einen Schultag für den Frieden und gegen den Krieg zu gestalten. Die Johannes-Falk-Schule vereint Jugendliche aus elf Nationen unter ihrem Dach, darunter auch einige Flüchtlingskinder. (tah)

