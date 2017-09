Großartiges Rennen und tolle Stimmung

Hochmotiviert waren die Teilnehmenden bei der Sache.

Weserbergland (05.09.17). Auf der Wiese am Stockhof herrschte buntes Treiben. Hunderte Radfahrer und viele begeisterte Zuschauer verbrachten den Tag an der Rattenfängerhalle in Hameln. Am Morgen sind im dichten Nebel und in mystischer Atmosphäre über 500 Radfahrer auf die Rennstrecke durchs Weserbergland gegangen. Auf zwei unterschiedlichen Distanzen wurde der Kurs unter die Räder genommen. Gewonnen hat den Gran Fondo nach über 164 Kilometern und 2.135 Höhenmetern Christoph Mönig im Zielsprint in 4:38:56 Stunden. Der zweite Platz ging an den Vorjahressieger Christian Zucker mit der gleichen Zeit. Dritter wurde Lars Ditlev Mørck Ottosen aus Dänemark in 4:48:57 Stunden. Eine vierköpfige Spitzengruppe konnte sich im letzten Renndrittel absetzen und einen Vorsprung über den Lauensteiner Berg bis nach Hameln halten. Auch Lokalmatador Ralf Kropp war darin und wurde Tagesvierter. Das Frauenrennen beim Gran Fondo gewann Lidia Fluhme aus New York City in 5:57:02 Stunden vor Kirsten Frank (5:38:40 Stunden) und Nadja Tröger (05:59:14). Die ersten zehn Prozent der Finisher jeder Altersklasse haben sich automatisch für die GFNY World Championship am 20.Mai 2018 in New York City qualifiziert. Bei der kürzeren Medio Fondo Runde gewann das Männerrennen Dominik Keller mit 2:41:34 Stunden vor Gerrit Uber (gl. Zeit) und Christian Prüfert (2:42:01 Stunden). Das Damenrennen über die Medio Fondo Distanz gewann Patrizia Hagen in 3:06:40 vor Iris Böger (3:09:50 Stunden) und Petra Majewski (03:12:05 Stunden). „Es war ein fantastischer Radsporttag im Weserbergland. Nicht nur die Fahrer, auch die vielen Zuschauer in den Ortschaften und Dörfern feuerten die Radfahrer an“ so der Geschäftsführer Kenny Abel von AuL Eventmanagement. Gut angenommen wurden auch die neuen und zusätzlichen Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und die Besetzung des Bürgertelefons. „Mit Plakaten an der Strecke, Flyer an die Haushalte und Bürgerinformationen wollten wir die Anwohner und Anlieger noch besser informieren“ erklärt Karsten Langer vom Veranstalter. „Eine Sportgroßveranstaltung lebt auch vom Verständnis dieser Anwohner“ so Karsten Langer weiter. Der neue Termin für den GFNY Deutschland ist der 2. September 2018. (red)