Brandursache weiter ungeklärt

Höxter (05.08.17). Die Kriminalpolizei Höxter hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in einem landwirtschaftlichen Betrieb am Mittwoch, 31. August, in Höxter-Bödexen, an der Brandstelle selbst abgeschlossen. Die Ermittlungen haben noch nicht zur Feststellung der Brandursache geführt. Die Ermittler haben verschiedene Proben am Brandort genommen. Diese Proben werden nun mittels chemischer Verfahren auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. Hiermit soll geklärt werden, ob am Brandort brandbeschleunigende Mittel vorhanden waren, teilt die Polizei Höxter in einer Pressemitteilung mit.