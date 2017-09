Umwelttage Weserbergland laden zum nachhaltigen Frühstück ein

Weserbergland (05.09.17). Der Apfel zum Frühstück kommt aus Neuseeland, die Tomaten aus Spanien? Nachhaltigkeit geht anders. Deswegen rufen die Veranstalter der Umwelttage Weserbergland – die Stadt Hameln, die Klimaschutzagentur Weserbergland und radio aktiv – alle Menschen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden bei einem Wettbewerb zum nachhaltigen Frühstück auf. Egal ob Arbeitskollegen, Freunde oder Familien: Sie sollten gemeinsam über den Tellerrand hinausschauen, sich Gedanken über Nachhaltigkeit machen, den Frühstückstisch präsentieren und allen zeigen, wie es richtig geht! Zu gewinnen gibt es einen 100 Euro-Gutschein vom Hof-Café Sonnengarten (1. Platz), einen 70 Euro-Gutschein vom Gartencenter Neumann (2. Platz) sowie einen 50 Euro-Gutschein vom Naturerlebnisbad Lauenstein (3. Platz).

Den ganzen Donnerstag (7. September) haben Teilnehmer Zeit, Fotos von ihrem nachhaltigen Frühstück an facebook@radio-aktiv.de zu senden. Nicht fehlen sollte eine kurze Beschreibung, was genau das Frühstück so nachhaltig macht. Sind es die selbstgemachten Marmeladen mit Früchten aus dem eigenen Garten? Die Milch vom Bauern nebenan? Alle eingegangenen Fotos werden Freitagmorgen als Bildergalerie auf der Facebook Seite von radio aktiv veröffentlicht. Bis Sonntagabend dann können Fremde, Freunde und Familie bestimmen, wer das beste nachhaltige Frühstück veranstaltet hat und ihr persönliches Siegerfoto liken, denn: das Foto mit den meisten Likes gewinnt!

Mehr Infos und die Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.umwelttageweserbergland.de.