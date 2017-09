Hohenbüchen: Plötzlich steht das Auto in Flammen

Das Fahrzeug brannte total aus. Foto: Meyer

Hohenbüchen (05.08.17). Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Dienstag Vormittag in Hohenbüchen ein Auto in Flammen aufgegangen: Der Fahrer, ein Holzmindener, war mit seinem sieben Jahre alten Fahrzeug in der Straße Teichwiese in Hohenbüchen unterwegs, als ihn ein Passant stoppte und darauf aufmerksam machte, dass das Auto qualmte. Der Mann konnte gerade noch aussteigen, ein paar Dinge aus dem Fahrzeug retten, da stand es schon in Flammen. Erste Löschversuche mit Feuerlöschern von Anwohnern und Feuerwehrkameraden der Feuerwehr Hohenbüchen waren erfolglos. Auch die Wehr aus Delligsen, die schnell vor Ort war, konnte nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug total ausbrannte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 7.000 Euro. Die Einsatzkräfte aus Hohenbüchen stellten bis zum Eintreffen des Abschleppwagens eine Brandwache und reinigte anschließend die Straße. Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz, der nach rund zwei Stunden beendet war.