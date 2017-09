B64-Umgehung: Trassenstück zwischen L580 und Talbrücke wird gebaut

Die zukünftige B 64 bei Negenborn: In Höhe des Friedhofes schließt sich die Talbrücke an und spannt sich bis zur gegenüberliegenden Erhebung.

Negenborn (06.09.17). Abschnitt für Abschnitt nimmt die zukünftige Umgehung B 64 Negenborn Gestalt an. In diesen Wochen ist die beauftragte Straßenbaufirma damit beschäftigt, das Trassenteilstück zwischen der L 580 und der zukünftigen Talbrücke herzurichten. Zurzeit wird die Erdschicht planiert und auf die richtige Höhe gebracht, in einem weiteren Schritt soll dann die Schotterschicht, die auch als Frostschutz dient, aufgetragen werden. Herzstück der gesamten Umgehung ist die große Talbrücke, die sich ab Höhe Friedhof über die bisherige B 64 spannt, Baubeginn ist dann im Frühjahr 2018. Mindestens zwei Jahre Bauzeit sind bist zur Fertigstellung anvisiert. In Kürze muss allerdings schon mit Beeinträchtigungen an der Kreisstraße durch das Hooptal und an der Zuwegung zum Friedhof gerechnet werden. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 6. September.