Discounter kommt nach Eschershausen

Ein neuer Investor hat das Areal des ehemaligen Aldi und Nahkauf in Eschershausen übernommen.

Eschershausen (06.09.17). Über Jahre war das Areal an der Mühlenbergstraße mit dem ehemaligen Aldi und ehemaligen Nahkauf in Eschershausen verwaist, jetzt kommt offenbar Bewegung in die Sache. Ein neuer Investor hat das Gelände gekauft und möchte an diesem Standort einiges entwickeln, wie Stadtdirektor Wolfgang Anders gestern auf Nachfrage des Täglichen Anzeigers bestätigte. Viele Details müssen noch geklärt werden, fest steht allerdings schon, dass sich dort ein Discounter ansiedeln will. (nig)

Lesen Sie mehr im TAH vom 6. September