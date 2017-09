„Wir wollen die Mittel nicht streichen“

Hat der Kreis Holzminden kein Geld mehr für die Bezuschussung der Musikschulen?

Kreis Holzminden (06.09.17). Die Finanzlage des Landkreises Holzminden ist bekanntlich „nicht rosig“, besser gesagt „dramatisch“. Für freiwillige Leistungen ist eigentlich kein Cent übrig. Und doch hat es noch keinen Haushalt gegeben, in dem nicht zumindest ein bisschen Geld an Vereine oder Institutionen bereitgestellt wurde, obwohl es der Gesetzgeber nicht zwingend verlangte. Die Entscheidung darüber haben die Kreispolitiker zu fällen. Die Vorlagen für diese Entscheidungen wiederum verfasst meistens die Kreisverwaltung. So auch für die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Dienstag, 12. September. Da stehen zwei Punkte auf der Tagesordnung, bei denen es um freiwillige Leistungen geht: Um die Bezuschussung der Musikschulen und der Schulsozialarbeit am Campa-Gymnasium. Beide Male steht in der Beschlussvorlage, diese Zuschüsse künftig nicht mehr zu gewähren! Kaum war die Tagesordnung Ende letzter Woche im Internet einsehbar, startete die stellvertretende SPD-Fraktionssprecherin Sabine Tippelt einen Rundruf mit dem Tenor: „Wir wollen die Mittel nicht streichen!“(rei)

