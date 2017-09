„Schüssel-Schorse“ begeistert seine Fans

„Schüssel-Schorse“ und seine Holzmindener Fans vor der „Schorsetta“.

Holzminden (06.09.17). Da war ganz schön was los gestern auf dem Holzmindener Marktplatz. An der „Schorsetta“ tummelten sich am Dienstag ab kurz vor 12 Uhr bereits rund 50 Menschen, doch das sollte noch nicht alles sein beim heiteren Berufe raten. „Schüssel Schorse“, der Comedy-Klempner von NDR 1 Niedersachsen, begann erst einmal mit einigen Selfies mit seinen Fans, gab dazu viele Autogramme. Ein kleines technisches Problem mit dem Radioempfang war dann auch schnell gelöst, sodass die Show weitergehen konnte. Die Stimmung war ausgelassen, der Andrang groß, und die Leute waren neugierig. (de)

