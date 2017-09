Kreipke: Wieder Feueralarm – diesmal ist es eine Übung

Kreipke (05.09.17). Nur zwei Tage nach dem Großbrand in Tuchtfeld werden Wehren in der Samtgemeinde Bodenwerder/Polle erneut alarmiert. "Feuer, Kreipke, Rauchentwicklung erstes Obergeschoss" lautet der Alarm kurz vor 20 Uhr am Dienstag, zu der die Wehren rund um Halle und zusätzlich die neue Drehleiter aus Bodenwerder gerufen werden. Diesmal aber ist es eine Alarmübung. Es geht um Menschenrettung, Brandbekämpfung und den Aufbau der Wasserversorgung.