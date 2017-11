Dieselspur zieht sich durch die Holzmindener Südstadt

Einsatz am Freitagabend in der Sparenbergstraße in Holzminden.

Holzminden (03.11.17). Ein Stadtbus hat am Freitagabend eine Dieselspur durch die Holzmindener Südstadt gezogen. Beginnend in der Liethstraße hatte der Bus Diesel aus dem Tank verloren. Die Spur - teilweise waren es nur Tröpfchen, in den Kurven aber war sie dafür recht breit – reichte bis in die Hasenrecke. Weil der Diesel mit der durch den Nebel aufkommenden Feuchtigkeit auf der Straße ein rutschiges Gemisch bilden kann, bat die Polizei die Holzmindener Feuerwehr um Hilfe. 27 freiwillige Helfer unter der Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte rückten um 19.15 Uhr mit sechs Fahrzeugen aus, erkundeten die Gefahrenstellen und streuten sie mit Bindemittel ab. Parallel dazu informierte der Alarmfahrer eine Spezialfirma, die in einem speziellen Wachverfahren die Straße reinigt.