Holzminden: Polizei stoppt stark betrunkenen Autofahrer

Holzminden (04.11.17). Polizeibeamte des Polizeikommissariates Holzminden auf Streifenfahrt stoppten am Sonnabend Nachmittag auf der Allersheimer Straße einen Wagen, der ganz offensichtlich in starken Schlangenlinien in Richtung Innenstadt unterwegs war. Eine Kontrolle des des Autofahrers lieferte dann die Erklärung: Die Atemalkoholkonzentration lag deutlich über zwei Promille. Der 56-jährige Fahrzeugführer aus Holzminden muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Im Anschluß an eine in der Dienststelle durchgeführte Blutentnahme wurde dem Mann der Führerschein abgenommen.