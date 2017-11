Dem Regen zum Trotz: Viel los auf dem Foodtruck-Festival Holzminden

Dem Regen zum Trotz: Viel los auf dem Foodtruck-Festival Holzminden

Holzminden (05.11.17). Für die einen ist es das herzhafte Frühstück nach einer durchtanzten PreBie-Nacht, für die anderen eine Fingerfood-Reise rund um die Welt: Dem Wetter zum Trotz ist das erste Holzmindener Foodtruck-Festival ein voller Erfolg. 14 Foodtrucks mit Köstlichkeiten, die auf die Faust genommen werden können, haben sich am Sonntag auf dem Holzmindener Marktplatz formiert. Das Angebot ist zünftig bis exotisch, es duftet lecker und schmeckt auch so. Und weil das so ist, lassen die Holzmindener Regen Regen sein – und probieren. Schnell bilden sich lange Schlangen an den Imbissständen und Garküchen. Und wer sich satt geschlemmt hat, ist herzlich eingeladen zu einem ausgiebigen Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag.