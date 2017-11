Holzen: Stromausfall nach Baggerarbeiten

Einsatz der Stadtoldendorfer Feuerwehr nach dem Stromausfall. In einem Unternehmen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Holzen/ Stadtoldendorf (05.11.17). Durch Baggerarbeiten im Bereich Holzen wurde am Sonnabendmorgen gegen 8.20 Uhr eine 30kv Versorgungs-Stromleitung beschädigt. Die Folge waren Stromausfälle in Holzen und Lüerdissen sowie weiterer Orte im Bereich nördlich des Iths undHils. Hinzu kamen noch Strom-Spannungsschwankungen in den angrenzenden Bereichen.

So löste in Stadtoldendorf eine automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes Alarm aus.

Lesen Sie mehr im TAH vom 06.11.17