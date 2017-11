Stadtoldendorf: „Miez-Miez“ vom Dach gerettet

Die Katze saß auf dem Dach fest.

Stadtoldendorf (06.11.17). Haustiere sind süß, niedlich und sie locken den Besitzern immer wieder ein strahlendes Lächeln ins Gesicht. Wenn sie dann aber einmal ihre eigenen Wege gehen, kann das für Sorgenfalten auf der Stirn von Herrchen und Frauchen führen – und zur Alarmierung der Feuerwehr. So auch am Sonnabendabend in Stadtoldendorf. Die Katze „Miez-Miez“ hatte sich da auf Abwege begeben – und saß in zwölf Metern Höhe auf einem dach fest.

Die Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf wurde durch die Kooperative Rettungsleitstelle zu einer Tierrettung alarmiert, um die Katze von einem Spitzdach eines Wohnhauses aus rund zwölf Metern Höhe zu retten.

