Der TV hat jetzt auch ein eigenes Lied

Produzent Michael Kaiser (links) und TV-Manager Stefan Warnke

Stadtoldendorf. Die Handballer des TV 87 Stadtoldendorf wollen wieder nach oben und auch auf den Rängen in der Halle am Rumbruchsweg ist inzwischen die Stimmung entsprechend bestens. Das lässt Manager und Verantwortliche des TV aber nicht ruhen. Um den Eventcharakter der Spiele noch stärker hervorzuheben und die Identifikation zu steigern, gibt es jetzt auch noch ein eigenes Vereinslied. Am nächsten Sonntag beim Heimspiel gegen die HSG Exten-Rinteln soll der Song „TV 87“ erstmal offiziell in der Halle mit einer kleinen Showeinlage vor dem Anpfiff präsentiert werden. Wem der Song gefällt, kann die CD an diesem Tag auch noch in der Halle zum Preis von 7,50 Euro erwerben. Aber Achtung: Der Verein hat zunächst nur 100 Stück pressen lassen, die Auflage ist also limitiert. Der TAH sprach vorab mit Manager Stefan Warnke und Song-Komponist Michael Kaiser exklusiv über den neuen Coup. (pd)

