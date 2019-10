Dienstag, 29. Oktober 2019

Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter erhält 200.000 Euro Förderung

Von links: Imke Müller-Stauch, Dr. Jonas Keil, Mark Becker, Carl-Otto Künnecke, Dr. Niels Kämpny und Sabine Tippelt. Foto: fhm

Holzminden. Weserpulsar in Holzminden und die Wirtschaftsinitiative Höxter erhalten für die Fortsetzung des „Branchenübergreifenden Innovationsverbunds Holzminden-Höxter“ eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro. Im Namen des Wirtschaftsministers Dr. Bernd Althusmann hat Dr. Niels Kämpny, Abteilungsleiter Industrie und Maritime Wirtschaft, hierfür den Förderbescheid an den Verein übergeben. Für das Wirtschaftsministerium NRW war Dr. Jonas Keil über der Übergabe dabei. Mit dem Fördergeld wird die Arbeit des Innovationsnetzwerkes Holzminden/Höxter mit der Netzwerkmanagerin Imke Müller-Stauch um drei Jahre verlängert. (fhm)

