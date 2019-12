Dienstag, 10. Dezember 2019

1. Allersheimer Dart-Gala: Zwei Superstars zum Anfassen

Die Organisatoren der 1. Allersheimer Dart-Gala mit den Dartprofis Ian „Diamond" White und Daryl „Superchin" Gurney.

Hehlen. Am Ende lässt sich eins besonders festhalten: Das Darts-Highlight des Jahres im Weserbergland, die 1. Allersheimer Dart-Gala, ist ein voller Erfolg gewesen. Ausrichter Riverside Sharks Hehlen blickt auf ein tolles Event mit den Superstars Ian „Diamond" White und Daryl „Superchin" Gurney zurück. Und Chef-Organisator Benjamin Langner hofft auf eine Neuauflage im kommenden Jahr: „Wir müssen erstmal noch die genauen Zahlen abwarten. Aber sollte es die Möglichkeit geben, dass Sponsoren auf uns zukommen und uns unterstützen wollen, würde ich so etwas gerne nochmal durchführen. Ich würde gerne einen draufsetzen", berichtet er. Die Höhepunkte des Abends bei der 1. Allersheimer Darts-Gala waren natürlich die Auftritte von Ian „Diamond" White und Daryl „Superchin" Gurney. Die beiden Top-Stars aus der Darts-Szene hinterließen einen tollen Eindruck in der Hehlener Turnhalle. Nachwuchsspieler nutzten zu Beginn des Events kostenfrei ein „Meet and Greet" mit den beiden Engländern.

