Freitag, 08. November 2019

1. Laufcamp Holzminden in den Startlöchern

Katrin Konradt, Christina Littkemann und Helmut Bezani sind gespannt auf die Premiere des Laufcamps Holzminden. Foto: spe

Holzminden. Mit dem großen Citybiathlon Holzminden hat sich in Holzminden ein sportliches Highlight etabliert, das im nächsten Jahr in die vierte Runde gehen soll. Nun steht das Team der Stadtmarketing Holzminden GmbH mit einem weiteren sportlichen Großereignis in den Startlöchern: Gemeinsam mit dem Laufexperten und -trainer Helmut Bezani von der Laufschule „Lauffieber Dortmund“ präsentiert sie vom 20. bis 22. März das 1. Laufcamp Holzminden.

Drei Tage lang laufend Holzminden und Umgebung erkunden, in drei Leistungsgruppen an der Lauftechnik feilen, sein Potenzial ermitteln und ein individuelles Trainingsprogramm auf den Leib geschneidert bekommen, das sind nur einige der Ziele des Laufcamps Holzminden. Auf die Teilnehmer warten Fachvorträge, Belastungstests und Laufstilanalysen, Athletikrunning und Bodyworkout, ein Orientierungslauf, Netzwerken, gemeinsames Essen gehen und ein Kinoabend im Roxy mit dem film „I want to run“. (spe)

