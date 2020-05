Samstag, 23. Mai 2020

100 Gutscheine fürs Roxy für Mitarbeiter und Kunden der Holzmindener Tafel

Übergabe der Kinogutscheine vor dem Gebäude der Holzmindener Tafel. Foto: TAH

Holzminden. „In schwierigen Zeiten sind die Aufgaben der Tafeln schwieriger denn je. Die Holzmindener Tafel stellt sich der Situation auch unter gestiegenen Hygieneanforderungen und ist für ihre Kunden da. Dafür gebührt ihr Respekt und Anerkennung“, sagt Stefan Woelke, der in Holzminden eine Versicherungsagentur führt. Der langjährige Unterstützer der Holzmindener Tafel will auch jetzt wieder helfen, denkt dabei ans Tafel-Team und die Kinder der Tafel-Kunden gleichermaßen. Letztere seien ebenfalls gezwungen, unerwartete Herausforderungen zu meistern. Woelke verbindet sein Herz für die Tafel mit seiner Vorliebe für das Holzmindener Kino, sagt: „Ich freue mich über den schönen Synergieeffekt, zwei Holzmindener Institutionen zu unterstützen.“ Zusammen mit den Mitarbeitern seiner Versicherungsagentur hat er jetzt 100 Kinogutscheine à 10 Euro für das Roxy-Kino an die Tafel überreicht. (spe)

