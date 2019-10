Mittwoch, 09. Oktober 2019

100 Jahre Frauenwahlrecht: HAWK zeigt in Holzminden Ausstellung

Die Ausstellung blickt anhand zahlreicher Beispiele zurück auf 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland.

Holzminden. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts in Deutschland zeigt die HAWK in Holzminden vom 15. bis 22. Oktober im Lichthof am Haarmannplatz die Ausstellung „Menschenrechte haben kein Geschlecht – Rückblicke auf 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“. Die Ausstellung wurde von der hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten Nicola Hille im Jahr 2018 an der Universität Stuttgart konzipiert. Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, 15. Oktober, um 16.30 Uhr laden die Gleichstellungsbeauftragte der HAWK und die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten der Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen alle Interessierten sowie Studierende, Lehrende und Mitarbeiter der Hochschule ein. Das Programm startet um 16.30 Uhr im Weserberglandforum.

