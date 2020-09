Mittwoch, 02. September 2020

100 neue PG-Schülerinnen und Schüler werden begrüßt

Zwischen den Bäumen im Park des Schulgeländes wurden die neuen Schüler in Empfang genommen. Foto: TAH

Dassel. „Du bist da!“ – So begrüßte Andrea Maiwald als Schulseelsorgerin die neuen Fünftklässler an der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Ein Einschulungsgottesdienst zwischen den Bäumen im Park des Schulgeländes statt in der St. Laurentiuskirche – das war für alle neu, aber eine wunderschöne Möglichkeit, die neuen Gesichter an der Schule trotz Corona herzlich in Empfang nehmen zu können. In gebotenem Abstand feierten die Familien, die Schulleitung und viele andere Mitwirkende einen eindrücklichen Gottesdienst.

