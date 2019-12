Sonntag, 22. Dezember 2019

100. Sohlwanderung zum Raabe-Turm im Hils mit Stephan Weil und Besucherrekord

Vorsitzender, Landtagsabgeordnete, Bürgermeister und Ministerpräsident Stephan Weil vor dem Turm. Foto: es

Grünenplan. Die Wanderung zum Raabe-Turm auf dem großen Sohl stellt seit vielen Jahren eine feste Tradition im Hils dar. In diesem Jahr findet sie zum 100. Mal statt und lockt am Sonntag viele Wanderer in den Hils, vermutlich auch, weil sich Landesvater Stephan Weil zum Mitwandern angesagt hat. Die Parkplätze an den bekannten Wanderpunkten wie dem „Pariser Platz“ und der Waldgaststätte „Roter Fuchs“ sind mit Autos gefüllt und auch die umliegenden Waldwege zugeparkt. Auch ein Reisebus findet hier Platz. Viele Wandergruppen sind auf den verschiedenen Wegen zum Wilhelm-Raabe-Turm unterwegs, um gegen 12 Uhr der diesjährigen Turmrede zu lauschen. Der Ministerpräsident gerät in seiner Turmrede geradezu ins Schwärmen. Es gibt Glühwein aus Glasbechern mit der Aufschrift „100. Sohlwanderung“ und Glastaler der Firma Barberini GmbH zu Ehren der traditionellen Wanderung. Und die Hymne „Droben im Hils“ wird unter dem Turm von der Rockband „Green Maschine“ gespielt. (es)

