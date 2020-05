Freitag, 29. Mai 2020

1.000 Kugeln Eis für Kinder aus Bevern und Holzminden

Roland Werner mit Katyuscia und Florian Brüderle. Foto: Struckmeier

Bevern. Die von dem Holzmindener Zahnarzt Ronald Werner initiierte Aktion „Unternehmer für Unternehmen“ läuft weiter. Weiterhin will Werner Unternehmen unterstützen, die durch die derzeitigen Corona-Situation negative Auswirkungen haben. Diesmal kauft er 1.000 Kugeln Eis für Grundschüler in Bevern und Holzminden im Beveraner Eiscafé Bruno.

Das Eiscafé Bruno kämpft seit Beginn der Corona-Krise um die Existenz, aber: „Wir lassen uns nicht unterkriegen – wir leben für unser Eiscafé! Übernächstes Jahr feiern wir 40-jähriges Jubiläum“, so Inhaberin Katyuscia Brüderle. Am 1. Juni ist Weltkindertag! Das war Grund genug für Werner, sich nun diese Überraschung einfallen zu lassen.

„So unternehmen wir gleichzeitig etwas für die jüngsten Schüler, die gerade erst damit beginnen, in ihren Schulalltag zurückkehren zu dürfen. Die Kinder haben in der letzten Zeit so viele Einschränkungen erlebt. Sie durften keine Freunde treffen. Der gewohnte Tagesablauf wurde völlig durcheinandergebracht“, sagt Ronald Werner. „Freizeitaktivitäten außer Haus waren nicht erlaubt – kein Sport, keine Musikschule. Nun kehrt der Schulalltag nach und nach zurück. Aber trotzdem noch nicht die Gewohnheit. Der diesjährige Weltkindertag am 1. Juni kommt uns gerade recht, um den Kindern den Wiedereinstieg in die Schule ein wenig zu versüßen. Wir verschenken 1.000 Kugeln Eis an die Schüler der Grundschulen in Bevern und Holzminden.“

Die Klassenlehrer werden dabei um Mithilfe gebeten. Gern kommt das „BrunoMobil“ nach Absprache auf den Schulhof. Der Spender will sich mit den Schulen in Verbindung setzen und die Gutscheinbögen versenden.

„Unternehmer helfen Unternehmen“ ist eine Kampagne, die mit lokalen Aktivitäten, die Unternehmen in der Region Holzminden unterstützt. Wer auch eine Idee hat und sich beteiligen will, kann Kontakt aufnehmen per E-Mail an unternehmer-helfen-unternehmen@gmx.de. Er bekommt auch Hilfe bei der Umsetzung.