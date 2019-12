Freitag, 20. Dezember 2019

100.000 Euro im Jahr vom Land für den Naturpark Solling-Vogler

Aus den Händen von Umweltminister Olaf Lies und MdL Frauke Heiligenstadt übernimmt die Delegation des Naturparks Solling-Vogler mit Ralf Buberti, Heidi Kopp und Geschäftsführer Kurt Hapke den Bewilligungsbescheid für das Jahr 2020 in Höhe von 100.000 Euro.

Hannover/Neuhaus. „Heute ist ein wichtiger Tag, auf den wir alle lange hingearbeitet haben“, sagte Umweltminister Olaf Lies am Donnerstag anlässlich der Förderbescheidübergabe an die 14 niedersächsischen Naturparke im Niedersächsischen Landtag in Hannover. „Nach über 20 Jahren starten wir endlich wieder mit einer kontinuierlichen Förderung. Zwar gab es in den letzten Jahren verschiedene Projektförderungen für Einzelmaßnahmen, aber es fehlte an einer verlässlichen Unterstützung, mit der die Naturparke dauerhaft planen können.“ Für das Jahr 2019 stellt das Land bereits 1,4 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Mittel werden nun bis 2024 verstetigt. Der Naturpark Solling-Vogler, zur Entgegennahme des Bewilligungsbescheids ebenfalls in Hannover präsent, profitiert von der Förderung mit jährlich 100.000 Euro.

