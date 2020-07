Samstag, 04. Juli 2020

„10forBrass“ spielt in Westerbrak

Das Ensemble „10for Brass“ ist hochkarätig besetzt. Foto: Marion Koell

Westerbrak. Das preisgekrönte Blechbläserensemble 10forBrass gastiert am morgigen Sonntag, 5. Juli, im Rahmen eines Open-air-Sonderkonzerts der Musikwochen Weserbergland in Westerbrak bei Bodenwerder. Unter dem Motto „Von Bach bis Hollywood“ spielen die zwölf jungen Musikerinnen und Musiker Arrangements aus Klassik und Filmmusik. „10forBrass“, dessen Mitglieder in Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern, dem Orchester der Deutschen Oper Berlin und der Nordwestdeutschen Philharmonie fest engagiert sind, ist seit seiner Gründung vor zehn Jahren auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland aufgetreten und hat drei CDs veröffentlicht. Die Programme des Ensembles mit fünf Trompeten, zwei Hörnern, vier Posaunen und Tuba bestechen durch eine mitreißende Mischung aus klassischer Musik und populären Stilen von Jazz bis Filmmelodien.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr (Einlass ab 16.15 Uhr) und dauert etwa 70 Minuten. Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird um Spenden gebeten. Die Veranstalter empfehlen eine Anmeldung per E-Mail oder Telefon (westerbrak@musikwochen-weserbergland.de; 05151/710 62 02) unter Angabe der gewünschten Platzanzahl.

Mehr lesen Sie im TAH am 4. Juli 2020