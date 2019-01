Montag, 28. Januar 2019

12 aus 41 – für die Vocal-Hero-Jury harte Arbeit

Bei 41 Bewerbern konnte diesmal jeder nur einmal vor die Jury treten.

Holzminden. Alexander Käberich hat am Tag danach noch immer die Begeisterung in der Stimme, wenn er über die Vorauswahl für den Vocal-Hero-Wettbewerb 2019 spricht. 41 Anmeldungen gab es diesmal für den Vocal-Hero-Wettbewerb – und das bedeutete für die drei Musikschul-Lehrer, die die Jury bildeten, acht Stunden harte „Arbeit“. Zum Schluss waren sich aber alle Drei sicher, aus jeder Altersgruppe die vier besten Sängerinnen und Sänger ausgewählt zu haben. Alle Fans des Holzmindener Gesangs-Contests dürfen sich auf das Finale am 30. März auf der Stadthallen-Bühne mindestens so sehr wie in den Vorjahren freuen. Diesmal gibt es speziell für sie eine besondere „Zugabe“: Einen Extrapreis für den besten Fanclub! (rei)

