Donnerstag, 08. August 2019

120 Aussteller beim Gartenfest in Corvey

Charmaine Haid (links) und Bettina Böhnke vom Veranstalter Evergreen GmbH freuen sich auf viele Besucher beim Gartenfest. Foto: fhm

Corvey. Zu neunten Mal öffnet am Freitag, 9. August, das Gartenfest in Corvey seine Pforten. 120 Aussteller präsentieren auf 10.000 Quadratmetern Pflanzen, Stauden, Kräuter, Garten- und Landschaftsbau, Kunsthandwerk, Gartenmöbel, Mode, Accessoires, Antiquitäten, Gartengeräte, Dekorationen und Delikatessen. Von Freitag bis Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bis zu 15.000 Besucher werden an den drei Tagen erwartet. (fhm)