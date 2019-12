Dienstag, 17. Dezember 2019

120 Schüler in concert: Tolles Konzert der Musikschule Holzminden

Gut gemacht: Celli und Querflöten bei ihrer gemeinsamen Darbietung.

Holzminden. Wenn über 120 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Holzminden in die Stadthalle einladen, folgt ihnen wie gerufen eine ganze Schar begeisterter Zuhörer. Seit vielen Jahren ist es gute Tradition, das Musikschuljahr mit einem Familien-Weihnachtskonzert zu beschließen. Während auf der Bühne noch die letzten Proben für das große Finale zu hören waren, sammelten sich zahlreiche Besucher im Foyer, um nach Öffnung der Türen einige der besten Plätze zu erobern. Empfangen durch eine festlich dekorierte Bühne, Kinder und Jugendliche, die voller Vorfreude auf den bevorstehenden Auftritt warten, begrüßte Musikschulleiter Alexander Käberich die Gäste in der prall gefüllten Halle. Die letzten Stunden hinter der Bühne seien so, wie er sich das Treiben in einem Bienenkorb vorstelle. Jeder hat eine Aufgabe – die aber nur gemeinsam zu lösen ist – und es kribbelt an allen Ecken und Enden.

