Freitag, 30. März 2018

120.000 Euro vom Land für K 47 zwischen Deensen und Stadtoldendorf

Deensen/Stadtoldendorf. Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, hat Donnerstag in Hannover das Jahresbauprogramm 2018 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden bekannt gegeben. Danach sollen in diesem Jahr 146 neue kommunale Straßenbauvorhaben mit Zuschüssen in Höhe von über 26 Mio. Euro gefördert werden. Die 146 Projekte haben insgesamt ein Fördervolumen von über 76 Mio. Euro und verteilen sich über mehrere Jahre. Die Gesamtkosten liegen bei rund 160 Millionen Euro. Bereits laufende Vorhaben werden in diesem Jahr mit rund 49 Mio. Euro bezuschusst. Damit werden in diesem Jahr kommunale Vorhaben mit einem Gesamtbetrag von etwa 75 Mio. Euro gefördert. Es handelt sich dabei ausschließlich um kommunale Projekte.

Auch der Landkreis Holzminden profitiert von den Fördergeldern. So fließen 120.000 Euro in den Ausbau der K 47 zwischen Deensen und Stadtoldendorf. „Mit den Fördergeldern aus dem Jahresbauprogramm versetzen wir Kommunen in die Lage, ihre Verkehrsinfrastruktur auszubauen und zu verbessern. Ich freue mich sehr, dass mit der K 47 auch eine Straße aus dem Landkreis Holzminden bedacht worden ist. Der positive Weg der vergangenen Jahre wird hier also weiter fortgesetzt“, so die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt