Montag, 31. August 2020

1.300 Unterschriften für Erhalt der Oberschule Delligsen gesammelt

Bürgermeister Willudda (rechts) am Stand in Delligsen. Foto: es

Delligsen. Delligsen ohne seine Oberschule (OBS) – ein Gedanke, der für viele Menschen aus der Region unvorstellbar ist. Wie viele Menschen bereit sind, für den Schulstandort Delligsen/Duingen zu kämpfen, wurde am Wochenende bei Unterschriften-Aktionen vor regionalen Supermärkten deutlich. In sechs Stunden gaben 1.300 Menschen ihre Stimmen für den Erhalt der OBS ab. „Wir machen alles, was möglich ist, um die Schulschließung zu verhindern. Jeder, der die OBS verlässt, hat entweder einen Ausbildungsplatz oder besucht eine weiterführende Schule. Das spricht für das OBS-Konzept. Die vielen Stimmen, die heute zusammengekommen sind, unterstreichen das“, so Arndt Schotmann, Vorsitzender des Fördervereins der Delligser OBS und Mitinitiator der Unterschriftenaktionen. (cr)

