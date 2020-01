Donnerstag, 30. Januar 2020

14 Absolventen der KVHS Holzminden freuen sich über ihr B2-Zertifikat

Die erfolgreichen Teilnehmer des Deutschkurses mit Leiterin Krystyna Tessmann. Foto: KVHS

Holzminden. Fremde Sprachen zu erlernen, braucht Zeit und vor allem viel Fleiß und Geduld – zumindest, wenn die Fähigkeiten über die allgemeinen Standards für den Urlaub hinausgehen sollen. Wer das B2-Niveau nach den Kriterien des europäischen Referenzrahmens in einer entsprechenden Prüfung erreicht, ist für Alltag und Berufsleben weitgehend gewappnet. 14 Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern haben das nach einem zehnmonatigen Deutsch-Vorbereitungskurs an der Kreisvolkshochschule Holzminden geschafft. Sie hoffen auf einen leichteren Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsangeboten. Die bunt gemischte Gruppe, in der beispielsweise eine Architektin oder eine Friseurin aus Syrien zusammen mit einer Englischlehrerin und einem Rettungsschwimmer aus dem Iran die Schulbank drücken mussten, arbeitete gemeinsam an der persönlichen Entwicklung eines jeden Einzelnen. Jetzt konnten die glücklichen Teilnehmer das langersehnte B2-Zertifikat entgegennehmen. Die Absolventen sind stolz auf ihre neu erworbene Auszeichnung und freuen sich nun voller Ideen und Pläne auf ihre Zukunft in Deutschland.

