Montag, 19. August 2019

14 DJs in zwölf Kneipen: Vorverkauf für das DJ City Festival Holzminden startet

DJ James T. Cash legt Party- und Classic-Rock im Essighof auf. Foto: James T. Cash

Holzminden. „Deine Stadt! Deine Musik! Deine Party!“ lautet das Motto des ersten DJ City Festivals in Holzminden. Am Sonnabend, 12. Oktober, wird die Holzmindener Innenstadt zu einer riesigen Disco. Genau wie bei der „Kneipennacht“ bekommen die Gäste ein Kontrollband, das Zutritt zu allen teilnehmenden Clubs und Kneipen gewährt. Das Line-Up ist nun komplett und der Vorverkauf startet am Dienstag, 20. August, unter anderem beim TAH. Die Veranstaltung startet um 21 Uhr, der Einlass beginnt ab 20 Uhr. Ende der großen Party ist um 3 Uhr. In zwölf Clubs und Kneipen werden mindestens 14 DJs auflegen und teilweise dazu Live performen. (tah)

